Oproep leidt tot veel nieuwe aanmeldingen burgerhulpverleners

Samenleving
door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 10:30
DEN HAAG (ANP) - Na een oproep eerder deze week heeft "een recordaantal" mensen zich aangemeld als burgerhulpverlener, meldt de Hartstichting. Burgerhulpverleners zijn mensen met een reanimatiecertificaat die na een oproep in een landelijk netwerk direct naar een slachtoffer kunnen voor de eerste hulp.
Sinds dinsdag heeft de oproep van de Hartstichting om meer burgerhulpverleners al geleid tot ruim 2000 nieuwe aanmeldingen. "Waar zich normaal zo'n honderd mensen per dag melden, ligt dat aantal nu vele malen hoger", aldus de organisatie.
Aanleiding voor de oproep was onderzoek van de Hartstichting, waaruit bleek dat slechts 5 procent van de Nederlanders met een geldig reanimatiecertificaat zich aanmeldt als burgerhulpverlener, terwijl een kwart zo'n certificaat heeft. De belangrijkste reden om zich niet aan te melden is angst om iets fout te doen. De Hartstichting noemde die angst begrijpelijk, maar onterecht.
