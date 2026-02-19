Veel kleine autoschades niet gemeld: angst voor hogere premie lang niet altijd terecht

Veel automobilisten melden een kleine autoschade niet bij hun verzekeraar uit angst voor een hogere premie. Het gaat vaak om krassen, kleine deuken of lichte beschadigingen. Volgens UnitedConsumers is die angst niet altijd terecht. Daardoor laten bestuurders soms geld liggen of maken zij een keuze die niet nodig is.

Kleine schade zorgt vaak voor twijfel

Bij kleine schadebedragen denken veel mensen dat claimen direct leidt tot minder schadevrije jaren en een hogere premie. Daarom betalen zij de schade zelf of stellen zij herstel uit.

“Automobilisten denken vaak dat schade claimen altijd van invloed is op je schadevrije jaren en daarmee ook op je premie. En dat is niet het geval”, zegt Jorg van Rijn, expert in autoverzekeringen bij UnitedConsumers. Volgens Van Rijn hangt het af van de dekking en het soort schade of je terugvalt.

Niet elke schade kost schadevrije jaren

Bij een WA beperkt casco verzekering geldt bijvoorbeeld dat ruitschade of stormschade meestal geen invloed heeft op het aantal schadevrije jaren. Ook als de schade wordt verhaald op een tegenpartij, blijft de no-claimkorting vaak gelijk.

“Ook wanneer schade kan worden verhaald op een tegenpartij, val je meestal niet terug in schadevrije jaren”, legt Van Rijn uit. Bij een kleine kras door eigen schuld kan dat anders zijn. “Maar op het moment dat iemand veel schadevrije jaren heeft, kan die terugval erg beperkt zijn”, aldus Van Rijn.

Onzekerheid zorgt voor verkeerde keuzes

Door de verschillen tussen verzekeraars en bonus-malusladders is het lastig om zelf in te schatten wat verstandig is. Dat zorgt voor onzekerheid en terughoudendheid. “Omdat de terugval per verzekerde verschillend is, de bonus-malusladder per verzekeraar verschilt en iedereen een ander aantal schadevrije jaren en inschalingstreden heeft, zijn er eigenlijk altijd verschillende situaties”, zegt van Rijn.

Bij die afweging speelt ook het eigen risico een belangrijke rol. Zelfs als een kleine schade geen terugval in schadevrije jaren oplevert, kan claimen toch ongunstig zijn. Heb je bijvoorbeeld een eigen risico van € 250, dan betaal je dat bedrag eerst zelf. Bij een relatief kleine schade kan het verschil dan beperkt zijn.

Juist die combinatie van dekking, terugval en eigen risico maakt dat kleine schades vaak uit angst niet worden gemeld. Terwijl een korte check vooraf al duidelijkheid kan geven. Daarom adviseert Van Rijn om bij schade altijd eerst te laten bekijken wat de gevolgen zijn voor je premie en wat het eigen risico betekent. Zo voorkom je dat je uit voorzorg zelf betaalt, terwijl claimen in jouw situatie misschien weinig impact heeft. Of andersom.