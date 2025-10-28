ECONOMIE
Oproep op Bonaire tot boycot verkiezingen

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 18:01
KRALENDIJK (ANP) - Bonaire Human Rights Organization heeft dinsdag, een dag voor de Tweede Kamerverkiezingen, een oproep aan de bevolking van Bonaire gedaan tot een boycot van die verkiezingen. Volgens James Finies van de burgerbeweging is dit een "protest tegen een opgelegd politiek systeem dat onze cultuur, identiteit en rechten niet respecteert".
Hij zegt: "Niet stemmen betekent nee zeggen tegen de koloniale status die ons is opgelegd zonder onze instemming. (..) Als je wél stemt, help je zelf mee om die status legaal te maken en ga je akkoord met de onrechtvaardige wetten en maatregelen die het Nederlandse parlement in Den Haag het volk van Bonaire heeft opgelegd."
Volgens Finies is niet stemmen de enige manier om de Nederlandse politici te laten zien dat ze gelijkheid eisen. Bonaire werd, net als Sint-Eustatius en Saba, in 2010 een bijzondere gemeente van Nederland.
