Staten VS naar de rechter om stoppen financiering voedselhulp

WASHINGTON (ANP) - Tientallen Amerikaanse staten stappen naar de rechter om te voorkomen dat miljoenen mensen tijdens de shutdown zonder voedselhulp komen te zitten. Ze willen dat de rechter de regering-Trump dwingt geld vrij te maken voor het programma dat gezinnen financiële steun geeft om eten te kopen, bericht de krant The New York Times.

In de VS is de overheid al weken deels gesloten omdat de Republikeinen en Democraten het niet eens kunnen worden over de overheidsfinanciering. Dat dreigt vanaf november ook SNAP ('Supplemental Nutrition Assistance Program') te treffen, een programma dat volgens Amerikaanse media zo'n 42 miljoen mensen met een laag inkomen bereikt. SNAP kost de landelijke overheid maandelijks miljarden.

Aan de rechtszaak doen volgens de krant 25 staten en hoofdstad Washington D.C. mee. "Er is geen excuus voor deze regering om gezinnen in de steek te laten die afhankelijk zijn van SNAP", stelt procureur-generaal Letitia James van de staat New York in een verklaring.