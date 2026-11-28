PARIJS (ANP) - Acht westerse landen hebben volgens de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot opgeroepen eerder dan voorzien Palestijnse parlementsverkiezingen te houden. Deze zaterdag zouden er parlementsverkiezingen zijn, maar vorige maand werd besloten die uit te stellen tot september 2027.

Australië, België, Canada, Frankrijk, Luxemburg, Noorwegen, Polen en het Verenigd Koninkrijk zeggen in een gezamenlijke verklaring dat verkiezingen "essentieel zijn voor een democratische vernieuwing" en voor het behoud van een kans op een tweestatenoplossing. Dat wil zeggen een Palestijnse staat in de sinds 1967 door Israël bezette gebieden en de Gazastrook. Israël maakt dat onmogelijk met geweld en kolonisatie.

De laatste Palestijnse parlementsverkiezingen waren in 2006 en die won de in de Gazastrook opgerichte beweging Hamas ruim. Het is moeilijk verkiezingen te houden in gebieden als de Gazastrook, die onder vuur liggen van Israëli's. De Gazastrook is vrijwel compleet verwoest.