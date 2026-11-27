Je ziet een advertentie voor precies de koptelefoon die je zoekt. Nog mooier: hij is in de aanbieding bij een winkel waar je vaker bestelt. Je klikt, herkent het logo en kiest je kleur. Maar heb je ook gekeken naar het adres boven in je browser?

Met AI kunnen oplichters de webwinkel van een vertrouwd bedrijf overtuigend nabouwen. Dat maakt de vraag ‘ziet deze winkel er echt uit?’ minder nuttig dan een andere: ‘ben ik wel bij de winkel die ik denk te herkennen?’

Zoek de aanbieding zonder de advertentie

De eenvoudigste controle begint met het sluiten van het tabblad. Open de winkel via de app die je al gebruikt, via je eigen bladwijzer of door zelf het bekende webadres in te typen. Zoek daar naar dezelfde koptelefoon.

Vind je hem voor dezelfde prijs? Dan kun je bestellen langs een route die je kent. Staat de aanbieding er niet, dan bewijst dat nog geen fraude. Maar waarom zou je teruggaan naar de advertentie om er je betaalgegevens in te vullen? Vraag de klantenservice van de echte winkel of de actie van hen is.

Controleer het keurmerk bij het keurmerk

Bij een onbekende winkel heb je misschien geen app of bladwijzer. Kijk dan vooral naar wat je buiten de webshop kunt achterhalen. Staat er een keurmerk onder aan de pagina? Ga zelf naar de website van dat keurmerk en controleer of het webadres waar je wilt bestellen ook echt bij een aangesloten winkel hoort. Je wilt niet weten of het logo bestaat, maar of déze verkoper het mag voeren.

Zoek ook op het volledige webadres naar ervaringen van andere kopers. Bij de politie kun je controleren of er negatieve ervaringen met de verkoper bekend zijn. Geen melding gevonden? Lees dat letterlijk: je hebt geen melding gevonden. Het is geen verklaring van goed gedrag.

Laat AI zoeken, maar niet beslissen

Het aardige is dat je AI ook aan jouw kant van de kassa kunt inzetten. Er is een kant-en-klare zoekopdracht voor een chatbot met internettoegang. Je vult het volledige webadres in en laat de chatbot onder meer zoeken naar recente reviews, waarschuwingen en een geldig keurmerk.

Het nuttigste deel van het antwoord is niet het oordeel ‘waarschijnlijk betrouwbaar’. Het zijn de links eronder. Open er een paar: gaan die lovende recensies over het webadres in jouw winkelmandje, of over de echte winkel waar de naam zo op lijkt? Dat verschil wil je ontdekken vóór je betaalt.

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