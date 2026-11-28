DEN HAAG (ANP) - Bij de blokkade van de Utrechtsebaan (A12) door Extinction Rebellion heeft de politie zaterdag zeventig actievoerders aangehouden. XR had het zelf eerder over negentig aanhoudingen, maar dat klopt niet volgens de cijfers van de politie.

Activisten van Extinction Rebellion blokkeerden de A12 bij het Haagse Bos. De politie hield onder meer vijftien demonstranten aan die vanuit twee voertuigen via de tunnelbak de snelweg op waren gelopen en het verkeer hinderden. Een derde voertuig reed door en is later tegengehouden in Zoetermeer. In het voertuig lagen zogenoemde lock-onmiddelen, waarmee activisten zich aan elkaar of aan de weg vastmaken. De zes inzittenden zijn aangehouden.

Ook op de nabijgelegen Benoordenhoutseweg zaten demonstranten op de weg. De politie heeft de activisten van de wegen verwijderd en in lijnbussen afgevoerd. Daarna zette een groep van ongeveer vijftig actievoerders de demonstratie voort bij het Malieveld. De politie verzocht de groep daar later te vertrekken, waaraan de demonstranten gehoor gaven.