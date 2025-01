Opstappen uit WHO is zelfoverschatting van VS, vindt Koopmans

ROTTERDAM (ANP) - Het vertrek van de VS uit de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) betekent volgens Marion Koopmans, hoogleraar virologie in Rotterdam, een enorme financiële aderlating voor deze organisatie. Ook het vertrek van de vele Amerikaanse medewerkers betekent een groot verlies, met name op het gebied van kennis en contacten. "Als het vertrek wordt doorgezet, heeft dat een heel grote impact", aldus Koopmans, eerder betrokken bij de bestrijding van de wereldwijde corona-epidemie.

De nieuwe Amerikaanse president Donald Trump kondigde het vertrek uit de WHO maandag direct na zijn aantreden aan. "De VS betalen veel aan de WHO, 15 tot 20 procent. Trump vindt dat belachelijk en dat klinkt ook wel redelijk, maar de VS heeft er ook altijd een stevige vinger in de pap gehad." Ze vindt het bovendien niet erg slim om te denken dat de VS, die nu bijvoorbeeld kampen met het overslaan van vogelgriep op koeien, diverse besmettelijke ziekten wel in hun eentje aankunnen en zelfs nog beter ook. "Dat is een vorm van zelfoverschatting, zulke problemen los je niet op als enkel land."

In de WHO werken nu nog 194 landen samen. Gezamenlijk proberen ze ziekten te bestrijden en verspreiding van besmettingen tegen te gaan. Zo hebben ze elkaar onderling verplicht om het voorkomen van besmettelijke ziekten te melden, zoals Tanzania nu recent ook deed met het marburgvirus. Het is volgens Koopmans ook een "misverstand" dat de WHO de dienst uitmaakt in de aangesloten landen. "De organisatie kan een land echt niet overnemen. De geluiden uit de hele wereld worden door haar gewoon gehoord."

Ze vraagt zich tevens af wat de gevolgen zijn voor de samenwerkingscentra die in de aangesloten landen zitten en informatie met elkaar delen. De VS tellen er al zeventig. Daaronder is een centrum op het gebied van polio, de gevreesde ziekte die met name verlamming kan veroorzaken. "Dat centrum heeft de wereldwijde database van poliovirussen opgezet, en andere landen worden ook geacht informatie over polio daar naartoe te sturen." Ook in Nederland zijn vijftien van dergelijke centra, bijvoorbeeld gezondheidsinstituut RIVM en het Erasmus MC. Mogelijk moeten die het straks zonder informatie over ziekten uit de VS doen.