Starmer: steekpartijen Southport moeten een les zijn

LONDEN (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk moet van de steekpartij in Southport leren anders om te gaan met extremisme, vindt premier Keir Starmer. "Terrorisme is veranderd." Starmer heeft daarom een onderzoek ingesteld naar de steekpartij en het hele systeem dat dit soort aanslagen moet bestrijden.

In het verleden kwam de grootste dreiging uit goed georganiseerde organisaties als Al Qaida met een duidelijk politiek doel, zei Starmer. "Die dreiging is er natuurlijk nog steeds. Maar nu zien we daarnaast extreme gewelddaden die gepleegd worden door eenlingen, buitenbeentjes, jonge mannen in hun slaapkamer met toegang tot allerlei materiaal online, wanhopig om berucht te worden."

In Southport werden drie meisjes van 9 jaar oud doodgestoken en raakten tien mensen gewond. De 18-jarige Axel Rudakubana bekende maandag tijdens zijn proces schuld. Hij was al drie keer doorverwezen naar een overheidsprogramma tegen radicalisering, maar steeds werd geconcludeerd dat hij daarvoor niet in aanmerking kwam. "Een oordeel dat duidelijk verkeerd was." Hierdoor zijn de families van de jonge slachtoffers in de steek gelaten, aldus Starmer.