Optreden omstreden Israëlische dj op Tomorrowland geannuleerd

ANTWERPEN (ANP) - De Israëlische dj Skazi treedt zaterdag niet op tijdens het Belgische festival Tomorrowland. De komst van de artiest stond ter discussie, omdat hij vorig jaar in het Hebreeuws steun zou hebben betuigd aan soldaten van het Israëlische leger. Na onderzoek gaf de organisatie hem toestemming om op te treden, maar op Instagram meldt Skazi dat het optreden niet doorgaat.

"Vanwege veiligheidsoverwegingen en onze grote toewijding om enkel liefde en muziek te verspreiden, is mijn geplande optreden op Tomorrowland vandaag geannuleerd", schrijft de dj op zijn Stories. "Mijn prioriteit is zorgen voor een veilige en positieve sfeer voor iedereen. Mijn boodschap is altijd hetzelfde gebleven en zal dat ook blijven: vereniging, blijdschap en wederzijds respect."

Skazi had al aangegeven dat hij het optreden van zaterdag zonder microfoon zou doen en geen Israëlische vlag zou meenemen. De organisatie bevestigt de annulering van de act aan persbureau Belga. "We blijven groot respect hebben voor Skazi's muzikale reis en hopen zijn muziek in de toekomst opnieuw te horen weerklinken op een van onze podia."