Pride March in Amsterdam begonnen met duizenden deelnemers

AMSTERDAM (ANP) - In Amsterdam zijn duizenden deelnemers zaterdagmiddag begonnen aan de Pride March door de stad. De optocht is de aftrap van een week vol evenementen in het kader van Pride Amsterdam.

De deelnemers aan het feestelijke protest verzamelden zich op het Amstelveld. Van daaruit lopen ze onder begeleiding van muziek door de binnenstad naar het Vondelpark. Mensen dragen regenboogvlaggen en vlaggen van de verschillende genderidentiteiten, ziet een verslaggever. Verder dragen mensen protestborden met teksten als No justice without queer liberation en Trans rights are human rights. Ook zijn enkele Palestijnse vlaggen te zien, evenals protestborden tegen het Israëlische geweld in Gaza.

Vorig weekend was Amsterdam ook al het toneel van een mars, de Pride Walk. Dat er twee marsen zijn, komt door eerdere verschillen van mening tussen de organisatoren van de pride.