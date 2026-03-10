Optreden politie Nieuw-Dordrecht waarbij man overleed rechtmatig

NIEUW-DORDRECHT (ANP) - Het optreden van twee politieagenten vorig jaar in Nieuw-Dordrecht waarna een man om het leven kwam was rechtmatig, oordeelt het OM in Noord-Nederland na onderzoek door de Rijksrecherche. De 43-jarige man overleed aan een amfetaminevergiftiging.

De politie trof de man op 2 juni vorig jaar na een 112-melding aan in verwarde toestand in het dorp in de gemeente Emmen. Hij liep op de weg en vormde een gevaar voor zichzelf en anderen, vonden de agenten. Daarop brachten zij hem naar de berm. De man bleef zich daar verzetten, waarna een agent hem met een heupzwaai naar de grond bracht. Daarbij kwam hij op zijn buik terecht. Toen hij weer rechtop werd gezet, werd hij onwel en moest hij gereanimeerd worden. Een kleine week later is hij in het ziekenhuis overleden.

Het OM sluit niet uit dat er een verband is tussen het voorval en zijn dood, maar onderzoek toont dit niet aan. "Los daarvan wordt de beoordeling van het handelen van de politieambtenaren er volgens de officier van justitie niet anders van", aldus het OM. "Zij hebben de man op een rustige manier naar een plek in de berm gebracht en onder controle gebracht. Dit blijkt ook uit verklaringen van getuigen. Het handelen van de politieambtenaren was daarom correct en rechtmatig."

Het OM spreekt van een tragische samenloop van omstandigheden.