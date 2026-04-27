Optredens Drukwerk afgelast om darmkanker zanger Harry Slinger

Harry Slinger (76), zanger van nederpopgroep Drukwerk, heeft darmkanker. De band meldt op Facebook en Instagram dat de kanker operatief kan worden verwijderd en dat de ingreep op korte termijn gepland staat.

"Het is natuurlijk even schrikken, maar Harry voelt zich op dit moment niet ziek en we zien de behandeling met vertrouwen tegemoet", schrijft de band.

Door de ziekte worden meerdere optredens geannuleerd of verplaatst. Zo is een concert in Mezz in Breda van deze week verplaatst naar oktober. Shows in Drachten, Haarle, Siddeburen, Sint Isidorushoeve, Asten, Baflo en Saasveld gaan niet door.

Slinger, herkenbaar aan zijn rode muts, is al decennia het gezicht van Drukwerk. De band brak eind jaren zeventig door met hits als Je loog tegen mij en Ik verveel me zo, en groeide uit tot een vaste naam in de Nederlandse popmuziek.