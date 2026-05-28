ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Optredens Ye in GelreDome kunnen doorgaan, vergunning is verleend

Samenleving
door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 22:04
anp280526215 1
ARNHEM (ANP) - De Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, kan over ruim een week optreden in het stadion GelreDome in Arnhem. De gemeente heeft een evenementenvergunning verleend voor de beide concerten.
Volgens de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch hebben de aangekondigde optredens van Ye "begrijpelijkerwijs veel commotie en reacties opgeroepen". Hij spreekt donderdag van "verwerpelijke uitingen" die Ye in het verleden heeft gedaan. Maar Marcouch zegt ook dat hij als burgemeester alleen mag kijken naar zaken als openbare orde, beveiliging, brandveiligheid en het verkeer rond het voetbalstadion, en dat is volgens de burgemeester allemaal goed genoeg geregeld.
De artiest treedt op vrijdag 6 juni en maandag 8 juni op. Ye liet zich meerdere keren antisemitisch uit. Hij maakte onder meer een nummer met de naam 'Heil Hitler', prees de Duitse nazileider en verkocht via zijn website T-shirts met een hakenkruis erop. In onder meer Polen en Frankrijk gaat het concert van de rapper niet door. Het Verenigd Koninkrijk weigerde hem het land in te laten.
loading

POPULAIR NIEUWS

220669059_m

Vanaf deze leeftijd ga je aan je lichaam zien dat je rookt en drinkt

147395031_m

Airco jaagt stroomprijs naar recordniveau: wie vanavond de airco aanzet, betaalt de hoofdprijs

anp280526003 1

ING trapt niet in de praatjes dat de fatbike verboden wordt en geeftmiljoenenfinanciering aan fatbike producent

236598891_m

Essent verhoogt stilletjes je rekening per 1 juli – zóveel betaalt je gezin straks extra

301884707_m

Welk land heeft de meeste datacenters? In het piepkleine Nederland staan er meer dan in Italië of India

74e82fa_upload-1-tl6i1aka3e2d-rea10946547

Waarom rijden de Duitse treinen nooit meer op tijd?

Loading