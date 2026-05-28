Washington noemt Duitse streamingplannen schending handelsdeal

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jamieson Greer heeft kritiek geuit op een Duits wetsvoorstel dat streamingdiensten verplicht om te investeren in de Duitse filmsector. Hij noemde de maatregelen discriminerend en een schending van het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de VS.

"Als deze belasting op Amerikaanse bedrijven wordt ingevoerd, zou dat in strijd zijn met het Turnberry-akkoord, waarin de Europese Unie zich heeft verplicht om 'ongerechtvaardigde belemmeringen voor digitale handel aan te pakken', niet om nieuwe op te werpen", aldus Greer.

Daarmee verwees hij naar de deal die Brussel en president Donald Trump vorige zomer op de Turnberry-golfbaan van Trump in Schotland overeenkwamen. De ratificatie van de handelsafspraken is in een vergevorderde fase.

Het Duitse wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd door het Duitse parlement. De streamingdiensten van bijvoorbeeld Netflix, Amazon en Disney worden volgens het voorstel verplicht minimaal 8 procent van hun lokale jaaromzet te investeren in Duitse producties.

In andere Europese landen bestaan al dergelijke verplichtingen. Brussel heeft eerder een richtlijn uitgebracht om streamingdiensten te verplichten lokaal bij te dragen. De invulling daarvan wordt echter overgelaten aan de lidstaten. Grote streamingdiensten die in Nederland actief zijn, moeten 5 procent van hun jaaromzet investeren in Nederlandse audiovisuele producties zoals series, films en documentaires.