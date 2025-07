Tennisster Keys strandt in derde ronde Wimbledon

LONDEN (ANP) - Madison Keys is de volgende hooggeplaatste speelster die is uitgeschakeld op Wimbledon. De als zesde geplaatste Amerikaanse verloor in twee sets van de Duitse Laura Siegemund: 6-3 6-3.

Keys won begin dit jaar de Australian Open door in de finale Aryna Sabalenka te verslaan. De Belarussische nummer 1 van de wereld is de enige speelster uit de top 6 van de plaatsingslijst die nog actief is in het toernooi. Ze speelt later vrijdag tegen de Britse Emma Raducanu.

De 37-jarige Siegemund is momenteel de nummer 104 van de wereldranglijst. Ze was eerder op Wimbledon niet verder gekomen dan de tweede ronde.