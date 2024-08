Opvang voor Oekraïners in Jaarbeurs gesloten, ook voor kwetsbaren

UTRECHT (ANP) - De opvang voor Oekraïense vluchtelingen in de Jaarbeurs in Utrecht wordt voor onbepaalde tijd gesloten, meldt de Veiligheidsregio Utrecht. Deze zogeheten hub sloot eind februari al de deuren omdat de locatie te vol was, maar kwetsbare vluchtelingen konden er nog wel terecht. Het ging om vrouwen en kinderen, gezinnen met minderjarige kinderen, 70-plussers en mensen met een acute psychische of (chronische) fysieke aandoening. Volgens de veiligheidsregio is de opvanglocatie echter overvol en is de hub daarom nu voor niemand meer toegankelijk, ook niet voor de groep kwetsbaren.