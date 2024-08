Swipen door filmpjes maakt proefpersonen juist nog verveelder

TORONTO (ANP) - Online door video's swipen is volgens Canadees onderzoek geen goede manier om verveling te verdrijven. Een experiment van de Universiteit van Toronto duidt juist op het tegendeel: proefpersonen die in tien minuten van het ene naar het andere beeldfragment gingen, vertoonden daarna meer tekenen van verveling dan proefpersonen die slechts één fragment van tien minuten mochten bekijken.

Volgens onderzoeker Katy Tam vonden de proefpersonen die vrijuit mochten swipen hun kijkervaring gemiddeld minder bevredigend en betekenisvol dan mensen die volledige video's te zien kregen. Dat was ook zo met langere fragmenten. In totaal deden aan de studie ruim 1200 mensen mee.

"Swipen kan de inhoud van onlinevideo's betekenisloos maken, omdat mensen de tijd niet hebben om zich in de inhoud te verdiepen en die te doorgronden", legt Tam uit in een verklaring. Ze heeft haar bevindingen gepubliceerd in het Journal of Experimental Psychology.