Opvangschip voor 1000 asielzoekers eind deze maand naar Zaandam

ZAANDAM (ANP) - Het is nog niet duidelijk wanneer in Zaandam de twee drijvende opvanglocaties in gebruik kunnen worden genomen waarover al ongeveer een jaar wordt gesproken. Op de zogeheten opvangpontons, die nu nog in Amsterdam liggen, is plek voor duizend asielzoekers. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verwacht dat de eerste ponton eind augustus of begin september naar Zaandam kan worden overgebracht "en snel daarna" de tweede. Wanneer de eerste asielzoekers er vervolgens op terechtkunnen, is volgens een COA-woordvoerder in de loop van de volgende week beter in te schatten.

De nieuwe opvanglocatie in Zaandam moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel verlichten, waar al maanden meer dan het met de gemeente Westerwolde afgesproken maximum van 2000 asielzoekers verblijven. Afgelopen nacht overnachtten er 2204 mensen. Ook de 225 plekken in de nachtopvang in Pekela zijn volgens het COA continu vol.

Als er op 1 september nog steeds meer dan 2000 asielzoekers in Ter Apel verblijven, wil de gemeente Westerwolde opnieuw naar de rechter stappen. Daarmee wil ze afdwingen dat het COA het aantal mensen in het aanmeldcentrum omlaag brengt, zo werd begin deze maand bekend. Het COA sprak daarna de verwachting uit binnen enkele weken zo'n 1500 nieuwe opvangplekken in het land te realiseren, waarvan die in Zaandam de grootste zou zijn.

Drijvende opvanglocaties

Aanvankelijk zouden de drijvende opvanglocaties eind vorig jaar al in gebruik worden genomen, maar de komst van de twee pontons werd steeds uitgesteld. Er is een omgevingsvergunning voor nodig, die sinds afgelopen maandag ter inzage ligt. Omwonenden en andere belanghebbenden hebben sindsdien nog zes weken de tijd om aan te geven wat ze van het ontwerpbesluit vinden.

De gemeente Zaanstad heeft maandag wel geregeld dat de twee drijvende opvanglocaties alvast aan de Gerrit Bolkade in Zaandam mogen aanmeren en onder voorwaarden in gebruik mogen worden genomen, in afwachting van de uitkomst van de vergunningsprocedure. Met het oog op de opvangcrisis in Nederland zou het te lang duren om daarmee te wachten tot de vergunning is verleend, vindt de gemeente. Het is de bedoeling dat de pontons maximaal zeven jaar worden gebruikt als opvanglocatie.