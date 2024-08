Gesprekken over staakt-het-vuren in Doha begonnen zonder Hamas

DOHA (ANP/RTR) - In Doha is een nieuwe ronde gesprekken begonnen over een staakt-het-vuren in de Gazastrook. Een delegatie uit Israël praat met bemiddelaars over een deal, waarbij ook de gijzelaars vrij moeten komen. Hamas heeft geen afvaardiging naar de Qatarese hoofdstad gestuurd.

De Palestijnse militante beweging wil niet opnieuw onderhandelen over een bestand, maar vasthouden aan het voorstel dat al sinds eind mei op tafel ligt. De Amerikaanse president Joe Biden presenteerde toen een plan, waarbij in fases alle Israëlische troepen Gaza zouden verlaten en Hamas de gijzelaars vrijlaat. Hamas ging akkoord, net als de VN-Veiligheidsraad.

Hamas gaf afgelopen week aan dat het Westen meer druk moet leggen op Israël om het voorstel aan te nemen. Dat land heeft nu Mossad-topman David Barnea naar Doha gestuurd. Hij spreekt daar met de Amerikaanse CIA-chef Bill Burns, de Qatarese premier Mohammed bin Abdulrahman al Thani en de Egyptische inlichtingenbaas Abbas Kamel.