Opvarende Gaza-flotilla: waarschijnlijk laatste momenten missie

GAZA-STAD (ANP) - "Het lijkt erop dat de laatste momenten van onze missie zijn aangebroken", zegt Roos Ykema, een van de Nederlandse opvarenden van de Global Sumud Flotilla die met hulpmiddelen onderweg is naar Gaza. Woensdagavond werd duidelijk dat schepen de vloot naderen. De activisten verwachten dat het Israëlische leger snel tot arrestatie zal overgaan.

"Ik hou van jullie allemaal en hoop dat jullie de strijd voor een vrij Palestina voort zullen zetten. Hopelijk kan ik me snel bij jullie voegen", zegt Ykema in een filmpje op Instagram. Op beelden op livestreams van de schepen is te zien dat het merendeel van de bemanning aan dek zit met reddingsvesten aan.

De flotilla is met tientallen schepen onderweg om hulpgoederen te brengen aan de Palestijnse bevolking in Gaza. De Nederlandse afvaardiging bestaat uit zestien mensen.