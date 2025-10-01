ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Opvarende Gaza-flotilla: waarschijnlijk laatste momenten missie

Samenleving
door anp
woensdag, 01 oktober 2025 om 19:58
anp011025212 1
GAZA-STAD (ANP) - "Het lijkt erop dat de laatste momenten van onze missie zijn aangebroken", zegt Roos Ykema, een van de Nederlandse opvarenden van de Global Sumud Flotilla die met hulpmiddelen onderweg is naar Gaza. Woensdagavond werd duidelijk dat schepen de vloot naderen. De activisten verwachten dat het Israëlische leger snel tot arrestatie zal overgaan.
"Ik hou van jullie allemaal en hoop dat jullie de strijd voor een vrij Palestina voort zullen zetten. Hopelijk kan ik me snel bij jullie voegen", zegt Ykema in een filmpje op Instagram. Op beelden op livestreams van de schepen is te zien dat het merendeel van de bemanning aan dek zit met reddingsvesten aan.
De flotilla is met tientallen schepen onderweg om hulpgoederen te brengen aan de Palestijnse bevolking in Gaza. De Nederlandse afvaardiging bestaat uit zestien mensen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1118853560

Miljoenen ouderen krijgen fors hoger pensioen in 2026

im-17260981 (1)

Dit vliegtuig zonder ramen (maar met uitzicht) wordt de nieuwe hype van de rijken

politie2018imageset_genericlandscape

Wie kent deze enge man?

ANP-489952124

Er komt vanaf vandaag nieuwe benzine uit de pomp, dit merk je er zelf van

shutterstock_2410815143 (1)

Heb je een magnesiumsupplement nodig?

ANP-529644118

Ook PVV wil 'buffelboete' oplossen: 'daar is iets misgegaan'

Loading