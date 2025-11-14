ECONOMIE
Rusland maakt melding van Oekraïense aanval op kerncentrale

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 14:16
anp141125172 1
KALININGRAD (ANP/RTR) - Oekraïne heeft volgens een Russische topfunctionaris met acht drones een aanval uitgevoerd op de Russische kerncentrale van Novovoronezj, 155 kilometer ten noorden van de Oekraïense grens. De chef van het Russische kernenergieagentschap Rosatom, Aleksej Lichatsjev, zei dit in de marge van gesprekken met de baas van het Internationale Atoomenergieagentschap IAEA, Rafael Grossi. Hij bezoekt Rusland voor gesprekken over de veiligheid van kernenergiecentrales zoals die van Zaporizja. Die is in Russische handen en ligt aan de rivier de Dnjepr die er de frontlijn vormt.
Volgens Lichatsjev werken Rusland en het IAEA steeds beter samen. De drones bij Novovoronezj zijn volgens hem neergehaald, maar er was wel schade in het complex van de kerncentrale. De twee landen bestoken elkaars energiesectoren en beschuldigen elkaar ervan dat ze onder meer burgerdoelen en kerncentrales beschieten.
