Orbán en Rubio prijzen 'gouden tijdperk' in relatie Hongarije-VS

BOEDAPEST (ANP) - Volgens de Hongaarse premier Viktor Orbán en de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio zijn de betrekkingen tussen hun landen nog nooit zo goed geweest als nu. Orbán sprak tijdens een gezamenlijke persconferentie in Boedapest van een "gouden tijdperk" voor de relatie tussen Hongarije en de Verenigde Staten.

"En hij overdrijft niet", viel Rubio hem bij. "Ik kan me niet voorstellen dat de banden nog nauwer zouden kunnen zijn." Volgens de buitenlandminister komt dat met name door de persoonlijke band tussen Orbán en de Amerikaanse president Donald Trump.

Trump heeft openlijk zijn steun uitgesproken voor Orbán bij de Hongaarse verkiezingen in april. De huidige premier staat achter in de peilingen op de pro-Europese oppositieleider Péter Magyar.

Rubio reisde voor zijn bezoek aan Hongarije al naar Slowakije. Dat land heeft met Robert Fico ook een eurosceptische Trump-aanhanger als leider, net als Orbán.