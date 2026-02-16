Del Toro wint ingekorte openingsrit UAE Tour, Bol tweede

LIWA PALACE (ANP) - Isaac del Toro heeft de eerste etappe van de UAE Tour gewonnen. De Mexicaan van UAE Team Emirates was de snelste in de oplopende laatste kilometer van een verder vlakke etappe. De Nederlandse sprinter Cees Bol snelde naar plek twee.

De etappe van Madinat Zayed naar het Liwa Palace werd ingekort van 144 naar 118 kilometer. Vanwege de harde wind en opstuivend zand werd een omloop door de zandduinen in het zuiden van de Verenigde Arabische Emiraten geschrapt.

De UAE Tour is de tweede rittenkoers op WorldTour-niveau van het jaar en duurt nog tot en met zondag. Er volgen onder meer nog een individuele tijdrit en twee aankomsten bergop. De winnaar van vorig jaar, Tadej Pogacar, doet niet mee. Maar zijn ploeggenoot Del Toro heeft maandag dus direct de leiding in de wedstrijd gepakt.