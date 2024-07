Eerste buitenlandse optreden premier Schoof start in Brussel

BRUSSEL (ANP) - Het eerste buitenlandse optreden van premier Dick Schoof brengt hem maandag naar Brussel. Hij heeft daar een ontmoeting met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en EU-parlementsvoorzitter Roberta Metsola. Het gaat om een kennismakingsbezoek, nog niet om het doen van zaken. In het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB staat een flinke wensenlijst die het nieuwe kabinet-Schoof in Brussel gedaan moet zien te krijgen.

Schoof is een onbekende in Brussel. Het zal voor hem een flinke klus worden om een plaats te veroveren in het bonte gezelschap van regeringsleiders uit de Europese Unie én om voor Nederland weer een plek van betekenis te veroveren in het Brusselse krachtenveld. Ex-premier Mark Rutte was na veertien jaar gepokt en gemazeld en stond bekend als oliemannetje.

Het is de vraag of dit alles Schoof gaat lukken. Zijn kabinet is op pad gestuurd met wensen die in Europa op zijn zachtst gezegd niet met gejuich zullen worden onthaald. PVV, VVD, NSC en BBB willen onder andere minder financieel afdragen aan de Europese Unie en meer ruimte en vooral een uitzonderingspositie voor de Nederlandse boeren. Ook staat in het hoofdlijnenakkoord dat Nederland een opt-out op asiel en migratie wil, terwijl er tegelijkertijd het besef is dat zo'n opt-out niet realistisch is.

De premier gaat maandag mogelijk wel bij Von der Leyen polsen wat voor soort kandidaat zij voor ogen heeft voor de nieuwe Nederlandse Eurocommissaris. Von der Leyen gaat de komende weken haar nieuwe team samenstellen. Namens Nederland is nu Wopke Hoekstra (CDA) Eurocommissaris. Schoof versprak zich vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie, door te zeggen dat Hoekstra een goede kandidaat is. Meerdere kandidaten hebben volgens Schoof interesse getoond.