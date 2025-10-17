Orbán praat vrijdag met Poetin 'over vrede'

BOEDAPEST (ANP/RTR) - De Hongaarse premier Viktor Orbán spreekt naar eigen zeggen later deze vrijdag met de Russische president Vladimir Poetin. Het gesprek "zal gaan over vrede", zei Orbán op de staatsradio.

Donderdag maakte de Amerikaanse president Donald Trump bekend dat hij Poetin zou ontmoeten in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Volgens Orbán zal die ontmoeting binnen ongeveer twee weken plaatsvinden. De Amerikaanse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken moeten volgende week wel eerst nog afspraken maken.

Volgens Orbán moet Europa de diplomatieke banden met Rusland herstellen en zich niet zo "pro-oorlog" opstellen als het gaat om Oekraïne. Hongarije heeft nog altijd goede banden met Rusland en is sterk afhankelijk van olie en gas uit dat land.

Hongarije botst geregeld met andere EU-landen over Oekraïne. De meeste lidstaten willen Oekraïne steunen in de strijd tegen de Russische invasie en vinden dat het land uiteindelijk lid moet kunnen worden van de EU. Orbán is daartegen.