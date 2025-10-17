ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Minister: China doet verkeerde aannames in kwestie-Nexperia

Economie
door anp
vrijdag, 17 oktober 2025 om 11:08
anp171025107 1
DEN HAAG (ANP) - De Chinese overheid handelde op basis van verkeerde aannames toen zij chipfabrikant Nexperia exportbeperkingen oplegde, als reactie op het ingrijpen door de Nederlandse regering bij het bedrijf. Dat heeft demissionair minister Vincent Karremans (Economische Zaken) gezegd voor aanvang van de ministerraad. Hij heeft het idee dat de Chinezen "toch een aantal dingen door elkaar halen".
Karremans zette onlangs een zelden gebruikte wet in om te voorkomen dat technologische kennis en intellectueel eigendom van het in Nijmegen gevestigde Nexperia zouden weglekken naar China. De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam zette onafhankelijk daarvan de Chinese eigenaar tijdelijk buitenspel. China legde daarop de export van producten uit de Chinese Nexperia-fabriek tot nader order stil.
Peking gaat er volgens Karremans ten onrechte van uit dat Nederland onder Amerikaanse druk heeft gehandeld. De Verenigde Staten hebben het Chinese moederbedrijf van Nexperia al langer in het vizier. Amerikaanse techbedrijven mogen er niet zomaar onderdelen of software meer aan leveren.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-322673798

Zo maak je de kans zo groot mogelijk dat je sollicitatie slaagt: de 7-38-55-regel

ANP-327894097

Griekse nieuwssite: Koning koopt tweede huis is Griekenland

ANP-534119779

Nieuwe coronavariant Stratus gaat rond: dit zijn de symptomen

ANP-539010249

Schandalig: Nederland hoort bij grootste exporteurs van producten met verboden pesticiden

ANP-537294207

Oekraïne is steeds blijer met zijn nieuwste bondgenoot — Trump

ANP-538953358

Doodsoorzaak Diane Keaton (79) bekend

Loading