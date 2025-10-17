Minister: China doet verkeerde aannames in kwestie-Nexperia

DEN HAAG (ANP) - De Chinese overheid handelde op basis van verkeerde aannames toen zij chipfabrikant Nexperia exportbeperkingen oplegde, als reactie op het ingrijpen door de Nederlandse regering bij het bedrijf. Dat heeft demissionair minister Vincent Karremans (Economische Zaken) gezegd voor aanvang van de ministerraad. Hij heeft het idee dat de Chinezen "toch een aantal dingen door elkaar halen".

Karremans zette onlangs een zelden gebruikte wet in om te voorkomen dat technologische kennis en intellectueel eigendom van het in Nijmegen gevestigde Nexperia zouden weglekken naar China. De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam zette onafhankelijk daarvan de Chinese eigenaar tijdelijk buitenspel. China legde daarop de export van producten uit de Chinese Nexperia-fabriek tot nader order stil.

Peking gaat er volgens Karremans ten onrechte van uit dat Nederland onder Amerikaanse druk heeft gehandeld. De Verenigde Staten hebben het Chinese moederbedrijf van Nexperia al langer in het vizier. Amerikaanse techbedrijven mogen er niet zomaar onderdelen of software meer aan leveren.