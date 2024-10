Orbán roept bij herdenking opstand 1956 op tot verzet tegen EU

BOEDAPEST (ANP/RTR/AFP) - De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft bij een herdenking van de opstand van 1956 opgeroepen tot verzet tegen de EU. "Buigen we voor de wil van een buitenlandse mogendheid, dit keer uit Brussel?", hield hij duizenden toehoorders voor in Boedapest.

Hongaren kwamen 68 jaar geleden in opstand tegen de Sovjetoverheersing. Het Rode Leger greep in en er vielen duizenden doden. "De les van 1956 is dat we voor maar één ding moeten vechten: Hongarije en de vrijheid van Hongarije", concludeerde Orbán.

Orbán heeft een moeizame relatie met de EU en verweet Brussel dat het een "marionettenregering" wil installeren in zijn land. Die spanning kwam ook tot uiting toen Orbán deze maand het Europees Parlement bezocht. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie vergeleek het Sovjetoptreden tegen de Hongaarse opstand toen met de Russische invasie van Oekraïne.

"Sommige mensen leggen de schuld voor de oorlog niet bij Poetins drang naar macht, maar bij de Oekraïense honger naar vrijheid", zei ze. "Geven zij de Hongaren dan ook de schuld van de Sovjetinvasie van 1956?"