NAVO-chef Rutte prijst de solidariteit van Hongarije

TAPA (ANP) - NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte heeft zich lovend uitgelaten over de solidariteit van Hongarije met de NAVO, tijdens zijn tweedaagse bezoek aan Estland. De complimenten komen nadat Hongarije eerst maandenlang de benoeming van Rutte als NAVO-chef had tegengehouden.

Rutte moest, om de instemming van Boedapest voor zijn nieuwe baan te krijgen, eerst toegeven dat hij Hongarije had gekwetst toen hij in 2021 als premier had opgemerkt dat Hongarije "niets te zoeken had in de EU". Hongarije wilde ook de toezegging dat het geen personeel of geld zou hoeven bij te dragen om Oekraïne te helpen.

Aan die laatste afspraak refereerde Rutte nu ook in Estland. "We hebben overeenstemming bereikt over de voorwaarden van niet-deelname aan een deel van de militaire steun aan Oekraïne. Dat is ook gewoon mogelijk. Maar daarna blokkeerde Hongarije niets, dus al het werk gaat door en Hongarije levert een enorme bijdrage aan de NAVO. Bijvoorbeeld voor KFOR", zei Rutte met een verwijzing naar de militaire missie in Kosovo. "En dat geldt ook op vele andere plaatsen. Het land beschikt over goedgetrainde strijdkrachten."

Rutte is op bezoek in de Estse stad Tapa, waar Estland zijn grootste militaire basis heeft.