Landelijke opkomst groter dan 2022; GroenLinks grootste in Amsterdam

Van alle kiesgerechtigden heeft woensdag 53,7 procent een stem uitgebracht voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat blijkt uit gegevens van de ANP Verkiezingsdienst. Dat is hoger dan in 2022, toen 51 procent van de kiezers stemde.

In 2022 was het stemmen vanwege corona verdeeld over drie dagen. In 2018 ging 55 procent stemmen. In 2014 ging het om 54 procent.

GroenLinks

GroenLinks boekt 2 zetels winst in de gemeenteraad van Amsterdam en wordt met een totaal van 10 zetels de grootste partij in de hoofdstad. Ook D66 krijgt er een zetel bij en wordt met 8 zetels de tweede partij, blijkt uit de voorlopige uitslagen die de Verkiezingsdienst van het ANP heeft binnengekregen.