ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Landelijke opkomst groter dan 2022; GroenLinks grootste in Amsterdam

Politiek
door Redactie
donderdag, 19 maart 2026 om 10:12
bijgewerkt om donderdag, 19 maart 2026 om 10:45
stemwijzer te raadplegen voor gemeenteraadsverkiezingen1644467571
Van alle kiesgerechtigden heeft woensdag 53,7 procent een stem uitgebracht voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat blijkt uit gegevens van de ANP Verkiezingsdienst. Dat is hoger dan in 2022, toen 51 procent van de kiezers stemde.
In 2022 was het stemmen vanwege corona verdeeld over drie dagen. In 2018 ging 55 procent stemmen. In 2014 ging het om 54 procent.
GroenLinks
GroenLinks boekt 2 zetels winst in de gemeenteraad van Amsterdam en wordt met een totaal van 10 zetels de grootste partij in de hoofdstad. Ook D66 krijgt er een zetel bij en wordt met 8 zetels de tweede partij, blijkt uit de voorlopige uitslagen die de Verkiezingsdienst van het ANP heeft binnengekregen.
PvdA verliest juist 2 zetels en komt nu uit op 7. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, in 2022, werd de partij nog de grootste. In de hoofdstad deden GroenLinks en PvdA nog met afzonderlijke lijsten mee aan de verkiezingen.

loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-519259708

69b60fe14d65ec51752a0633

ANP-447877175

gandr-collage

anp180326143 1

Key Speakers At The US Saudi Investment Forum

Loading