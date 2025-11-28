ECONOMIE
Orbán zegt dat Rusland belangrijke energieleverancier blijft

Samenleving
door anp
vrijdag, 28 november 2025 om 12:58
anp281125116 1
MOSKOU (ANP) - De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft vrijdag in Moskou gezegd dat Rusland een belangrijke energieleverancier voor zijn land zal blijven. Hongarije staat onder druk van de Europese Unie en de Verenigde Staten om zijn afhankelijkheid van de Russische import af te bouwen.
"Ik wil herhalen dat de energieleveringen uit Rusland nu de basis vormen van de Hongaarse energievoorziening en dat zal zo blijven in de toekomst", zei Orbán in het bijzijn van de Russische president Vladimir Poetin. Hongarije onderhoudt in tegenstelling tot veel andere Europese landen nog steeds banden met Rusland, ondanks de oorlog in buurland Oekraïne.
Poetin verwelkomde Orbán in Moskou en noemde diens positie over Oekraïne "gebalanceerd". De Hongaarse premier probeert strengere EU-sancties tegen Moskou te blokkeren en is kritisch op de hulp aan Oekraïne.
