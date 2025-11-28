UMCG hervat operaties aan aangeboren hartafwijkingen

GRONINGEN (ANP) - Mensen met een aangeboren hartafwijking kunnen daar vanaf januari weer aan worden geopereerd in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). De operaties waren in september stilgelegd na zorgen over sociale veiligheid. Een onderzoek daarnaar is afgerond.

Patiënten die op de wachtlijst stonden voor een operatie zijn deze week geïnformeerd, liet het academisch ziekenhuis vrijdag weten.

Het UMCG meldde in september dat twee medewerkers zorgen hadden geuit "over sociale veiligheid en kwaliteit van zorg en wetenschap". Het ziekenhuis lichtte niet toe wat er precies aan de hand was en hoe patiënten daar tijdens een operatie last van konden hebben. Na het onderzoek laat het medisch centrum weten dat de zorg "professioneel en veilig was", maar dat het besluit noodzakelijk was door "de ernst van de signalen en de druk die dat op betrokkenen legde".

Het Groningse Centrum voor Congenitale Hartafwijkingen doet elk kwartaal ongeveer vijftig operaties aan aangeboren hartafwijkingen.