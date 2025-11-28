Plastic kerstbomen razend populair: hier moet je op letten als je er één wil kopen

De kerstboomverkoop begint elk jaar een beetje vroeger en dat merken de tuincentra maar al te goed. Niet alleen de klassieke nordmannspar vliegt al midden november de deur uit, ook kunstkerstbomen zijn populairder dan ooit. Maar met het enorme aanbod – van basic nepden tot hyperrealistische modellen met verlichting – weet lang niet iedereen waar te beginnen. Twee experts uit grote tuincentra leggen uit waar je op moet letten en waarom steeds meer gezinnen voor een kunstboom kiezen.

Bij het Vlaamse Floralux zien ze de trend al jaren groeien. Marketingmanager Fien Ternest legt uit aan HLN waarom veel klanten voor kunststof kiezen: geen vallende naalden, geen water geven, geen pollen en geen geur. Vooral voor gezinnen die al vroeg in de kerststemming willen komen, is een kunstboom ideaal. Echte bomen die half november worden opgezet, beginnen vaak tegen kerst te verhouten en uit te drogen. “Mensen willen hun boom al zo vroeg zetten dat een kunstboom interessanter is dan een echte kerstboom”, zegt Sophia Van Asselberghs van Horta.

Investering

Bovendien zien tuincentra dat kopers steeds meer investeren in kwaliteit. Pre-lit modellen – bomen die al voorzien zijn van verlichting – doen het bijzonder goed. Vooral de Triump Tree-modellen, variërend van zo’n 120 euro voor 155 cm tot ongeveer 270 euro voor 230 cm, zijn geliefd vanwege hun realistische uitstraling. “Klanten zien een kunstkerstboom als een investering”, aldus Ternest.

Toch betekent dit niet dat de echte kerstboom op zijn retour is. Floralux verkoopt nog altijd zo’n 20.000 echte bomen per jaar. De nordmannspar blijft veruit het populairst, vooral omdat hij bijna geen naalden verliest. Ook Horta ziet dat de verkoop van echte bomen stabiel blijft, al hangt de populariteit wel af van het weer en hoe vroeg mensen hun boom neerzetten.

Vijf tips voor de perfecte kunstkerstboom

1. Kies het juiste formaat

Meet vooraf de beschikbare hoogte en breedte. Denk ook aan de boomvoet en je piek.

2. Let op de kwaliteit van de naalden

PE-naalden ogen veel realistischer dan PVC. Een mix van beide is ideaal.

3. Ga voor een stevig frame

Een degelijke metalen stam en voet verlengen de levensduur en houden de boom recht.

4. Kies scharnierende takken

Deze ‘hinged branches’ vallen vanzelf op hun plek en besparen veel tijd.

5. Bekijk de dichtheid en vertakking

Hoe meer takken, hoe voller en natuurlijker je boom oogt. Licht onregelmatige takken zorgen voor een realistische uitstraling.

Met deze tips zet je dit jaar gegarandeerd een kunstboom neer die jaren meekan en de hele kerstperiode fris blijft.