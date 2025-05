Organisatie alternatieve dodenherdenking dankbaar voor opkomst

DEN HAAG (ANP) - De organisatie van de alternatieve dodenherdenking in Den Haag is "heel erg dankbaar voor de grote opkomst". Op de herdenking aan de rand van het Malieveld kwamen tussen de 3000 en 4000 mensen af, schat een woordvoerder van de organisatie. Eerder had de organisatie aangegeven uit te gaan van zo'n vijfhonderd bezoekers.

"We zijn heel erg onder de indruk en ontroerd", aldus de woordvoerder. De herdenking was een initiatief van ambtenaren en oud-diplomaten naar aanleiding van de oorlog in Gaza en een alternatief voor de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. Er waren sprekers onder wie oud-politica Hedy d'Ancona en sociaal en cultureel antropoloog Gloria Wekker. Ook waren er muziek en gebed. Om 20.00 uur werd twee minuten stilte gehouden.

"Het blijkt dat samen en inclusief herdenken nodig is en dat dat ook waardig kan." Het is onbekend of de herdenking een vervolg krijgt. "Daar hebben we nog niet bij stilgestaan", aldus de woordvoerder. "Maar we zien wel dat er nu momentum is."

Andere herdenkingen

Ook bij andere herdenkingen werd stilgestaan bij de oorlog in Gaza. De Rotterdam Palestina Coalitie organiseerde samen met de Joodse antizionistische organisatie Erev Rav een herdenking in Rotterdam. Bij het slavernijmonument op de Lloydkade werd twee minuten stilte gehouden en werden kransen gelegd.

Bij de dodenherdenking bij het Homomonument in Amsterdam vroegen meerdere sprekers aandacht voor de oorlogen van nu, met name die in Gaza. Volgens een van hen, de uit Mexico gevluchte transactivist Alejandra Ortiz, is de vrijheid die we nu vieren een incomplete vrijheid. Ze verwees onder meer naar de oorlogen in Gaza en Oekraïne en de inperking van trans- en vrouwenrechten in de VS.