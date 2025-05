Pedersen wint opnieuw rit in Giro en herovert leiderstrui

VLORË (ANP) - Mads Pedersen heeft zijn tweede ritzege geboekt in de Giro d'Italia. Het was de derde en laatste rit op Albanees grondgebied. Pedersen won eerder de eerste etappe, maar de Deen van de ploeg Lidl-Trek moest de leiderstrui na de tijdrit van zaterdag afstaan aan de Sloveen Primoz Roglic. Na zijn ritzege leidt Pedersen het klassement weer.

In de heuvelachtige rit lag een klim van de tweede categorie, de Qafa e Llogarasë, met de top op 40 kilometer van finishplaats Vlorë. Die bracht niet de beslissing, maar kostte wel een aantal sprinters een plaats in de eerste groep. Pedersen won de sprint voor de Nieuw-Zeelander Corbin Strong en de Venezolaan Orluis Aular.

Pedersen sprak na afloop in het flashinterview van een perfect uitgevoerd plan. "We wilden de controle houden op de klim zodat ik niet over mijn limiet hoefde te gaan. Daar hebben we de basis gelegd", vertelde de wereldkampioen van 2019.

Voorsprong

Een zestal renners, met de Brit Joshua Tarling als hoogst geklasseerde, bereikte met voorsprong de bewuste klim. Daar werd de ene na de andere vluchter ingelopen, waarna de Italiaan Lorenzo Fortunato als eerste boven kwam, gevolgd door de Spanjaard Pello Bilbao. Het tweetal vergaarde een voorsprong van 35 seconden, maar kreeg verder geen ruimte van het door Lidl-Trek aangevoerde peloton. Een kleine 15 kilometer voor de finish was het gedaan met hun poging en snelde een uitgedund peloton naar finishplaats Vlorë.

In de slotkilometer wist Pedersen zijn ploeggenoten Giulio Ciccone en Mathias Vacek nog bij zich. "Zij deden een geweldige lead-out. Het zegt iets over de sfeer in de ploeg en over het karakter van Ciccone, wiens ambities in het klassement liggen. Zo doen we dat bij onze ploeg. Ik zal hem later in de bergen, op zijn terrein, zeker ook proberen te helpen."

Maandag verplaatst de Girokaravaan zich naar het Italiaanse vasteland waar dinsdag de vierde etappe wordt verreden. De Giro eindigt op 1 juni.