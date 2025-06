Yeşilgöz wil hogere NAVO-norm betalen uit lagere overheidskosten

DEN HAAG (ANP) - VVD-leider Dilan Yeşilgöz wil in eerste instantie de hogere defensie-uitgaven betalen door te bezuinigen op het overheidsapparaat. Tegen het ANP erkent zij dat dit bij lange na niet genoeg zal zijn om de benodigde 16 tot 19 miljard euro op te brengen. "Maar we zullen eerst kijken waar het minder kan, dat is de eerste stap."

Het demissionaire kabinet wil dat Nederland een hogere NAVO-norm van 5 procent van de hele economie gaat halen. Nu ligt die norm nog op 2 procent. Het is de bedoeling dat 3,5 procent van de economie naar defensie gaat en 1,5 procent naar infrastructuur of cybersecurity. Het volgende kabinet zal zich verder buigen over de uitwerking.

Yeşilgöz wil dat haar partij deelneemt aan dat kabinet. Wat haar betreft worden de lasten voor bijvoorbeeld het bedrijfsleven niet verhoogd. Maar ze sluit het ook niet uit: "We leven in een coalitieland."

De VVD-leider benadrukt dat de norm pas over enkele jaren gehaald hoeft te worden, en dat het eerder ook lukte om naar 2 procent toe te werken.