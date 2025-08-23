Organisatie SAIL verwacht zaterdag drukste dag

AMSTERDAM (ANP) - Op de kades in Amsterdam komt de stroom bezoekers op gang voor de vierde dag van SAIL. Bij sommige schepen staat alweer een flinke rij. De organisatie houdt er rekening mee dat zaterdag de drukste dag wordt. "Een echte familiedag", zegt de woordvoerder.

Het nautische evenement begon zaterdag met een roeisloepentocht, een vlootschouw met tientallen historische en moderne sloepen die een beeld geven van de geschiedenis van de Nederlandse roeisloep. Ook zijn er deze dag 6000 mensen te gast voor wie sociaal contact en een bezoek aan SAIL niet vanzelfsprekend is. Zij worden opgehaald voor een rondvaart en ook weer thuisgebracht, aldus de woordvoerder.

De afsluiter van de parade was de Thor, de oceaanroeiboot waarmee een Nederlands team dit jaar de Atlantische Oceaan oversteekt.

Later op de ochtend is er onder meer een drakenbootrace bij het Oosterdok. Het vijfjaarlijkse evenement, dat een editie oversloeg door corona, duurt tot en met zondag.