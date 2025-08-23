Kranten: situatie door vertrek NSC is niet eerder vertoond

DEN HAAG (ANP) - Het vertrek van de NSC-bewindslieden uit het demissionaire kabinet laat het land in een chaotische, niet eerder vertoonde situatie achter. Dat is de strekking van de commentaren in een aantal online-ochtendkranten.

De Volkskrant merkt op dat er niet kan worden teruggevallen op eerdere ervaringen, "want nooit eerder verliet een partij een demissionair kabinet. Het land betreedt onontgonnen politiek terrein."

"De schade is groot: NSC trekt vijf ministers en vier staatssecretarissen terug - negen posten waarvoor de resterende regeringspartijen VVD en BBB nu een oplossing moeten vinden. Hele departementen liggen politiek braak", aldus de Volkskrant. "Zo blijft het landsbestuur ontredderd achter."

Gevolgen voor NSC

Trouw kopt: "Vertrek NSC laat het kabinet in crisis achter" en schrijft dat "de onmin over en weer exemplarisch is voor de staat van het demissionaire kabinet".

NRC zoomt in op de gevolgen voor de partij: "Voor NSC zelf is het plotse vertrek een gok, maar dat zou aanblijven ook zijn geweest. Veel leden en kiezers liepen de afgelopen maanden weg omdat ze een principiële houding misten bij de partij. Niemand bij NSC weet hoe het precies verder moet. De partij is stuurloos sinds het vertrek van partijoprichter Pieter Omtzigt in april."

Verkiezingen

Volgens NRC is de inschatting bij NSC dat "de principiële houding van Veldkamp over Israël het goed kan doen bij potentiële kiezers. Maar de precieze gevolgen van (opnieuw) een historische dag in het tijdperk-Schoof zijn voor niemand te overzien."