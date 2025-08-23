ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Amnesty: besluiteloosheid over Gaza door politieke chaos tragisch

Samenleving
door anp
zaterdag, 23 augustus 2025 om 11:03
anp230825071 1
AMSTERDAM (ANP) - "Het is diep tragisch hoe de politieke chaos en verdeeldheid van het demissionair kabinet de besluitvorming over Gaza lamlegt." Dat stelt Amnesty na het aftreden van demissionair buitenlandminister Caspar Veldkamp vrijdagavond.
Veldkamp kreeg maatregelen tegen Israël om nieuwe aanvallen op Gaza-Stad en plannen voor nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever niet door de ministerraad. Daarop diende de NSC'er zijn ontslag in. Zijn partijgenoten volgden, waardoor in het al demissionaire kabinet nu negen bewindsposten zijn vrijgekomen. Alleen VVD en BBB zitten nog in het kabinet-Schoof.
"Het is beschamend hoe weinig ons kabinet wil doen om de genocide in Gaza te stoppen. Weer wacht Nederland op wat de EU van plan is, terwijl het zelf de plicht heeft als land stappen te zetten", stelt Amnesty. Die benadrukt dat de situatie in de Gazastrook met "systematische uithongering door Israël en de al meer dan 62.000 Palestijnse doden" al 22 maanden duurt. "Kabinetsleden moeten hun verschillen opzijzetten om te zorgen dat Israël een einde maakt aan de genocide en humanitaire hulp toelaat."
Vorig artikel

Vind je het ook zo moeilijk om een goede gewoonte vol te houden? 6 tips om je te helpen

Volgend artikel

Kranten: situatie door vertrek NSC is niet eerder vertoond

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2025-08-05 144831

Hilarische AI-video's van B&B Vol liefde gaan viraal: Renske blaast hotel op en JP zuipt zich te pletter

ANP-530625805

Deze vijf Europese bestemmingen zijn perfect voor een lastminutetripje

ANP-347929177

CT-scans veroorzaken mogelijk kanker, vergelijkbaar met risico van alcohol

Bordesfoto-Kabinet-Schoof-1200x711

Het kabinet nog een keer gevallen: alleen VVD en BBB (en Schoof) nog over

ANP-525137814

Wil je liever betekenisvol werk of een hoog salaris? De wetenschap geeft het antwoord

94372865 l

Waarom het misschien toch niet zo slecht is om vitaminepillen te slikken