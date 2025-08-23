Amnesty: besluiteloosheid over Gaza door politieke chaos tragisch

AMSTERDAM (ANP) - "Het is diep tragisch hoe de politieke chaos en verdeeldheid van het demissionair kabinet de besluitvorming over Gaza lamlegt." Dat stelt Amnesty na het aftreden van demissionair buitenlandminister Caspar Veldkamp vrijdagavond.

Veldkamp kreeg maatregelen tegen Israël om nieuwe aanvallen op Gaza-Stad en plannen voor nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever niet door de ministerraad. Daarop diende de NSC'er zijn ontslag in. Zijn partijgenoten volgden, waardoor in het al demissionaire kabinet nu negen bewindsposten zijn vrijgekomen. Alleen VVD en BBB zitten nog in het kabinet-Schoof.

"Het is beschamend hoe weinig ons kabinet wil doen om de genocide in Gaza te stoppen. Weer wacht Nederland op wat de EU van plan is, terwijl het zelf de plicht heeft als land stappen te zetten", stelt Amnesty. Die benadrukt dat de situatie in de Gazastrook met "systematische uithongering door Israël en de al meer dan 62.000 Palestijnse doden" al 22 maanden duurt. "Kabinetsleden moeten hun verschillen opzijzetten om te zorgen dat Israël een einde maakt aan de genocide en humanitaire hulp toelaat."