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Organisaties kondigen nieuw Rode Lijn-protest in november aan

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Over ruim een maand, op 8 november, vindt in Nederland opnieuw een Rode Lijn-protest plaats. Dertien organisaties, waaronder Amnesty International, Oxfam Novib en Save the Children, willen met de massademonstratie laten zien "dat Nederland nee zegt tegen genocide en Israëls illegale bezetting". De demonstratie vindt plaats in Amsterdam en begint op het Museumplein.
De organisaties schrijven dinsdagochtend in een persbericht dat "de Nederlandse regering al veel te veel tijd heeft verspild om een rode lijn te trekken tegen Israëls oorlogsmisdaden en illegale bezetting". Het aangekondigde protest heet De Rode Lijn Voorbij - geen geld voor genocide. Ook vinden er in oktober acties plaats.
Het vorige Rode Lijn-protest werd in oktober 2025 georganiseerd. Ook in mei en juni van dat jaar gingen volgens schattingen van de organisatie honderdduizenden mensen in het rood de straat op. Tijdens de drie protestmarsen vroeg de organisatie om maatregelen van de regering "om de Israëlische genocide en de bezetting van Palestina te stoppen".
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