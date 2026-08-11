ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rivierafvoeren historisch laag, einde droogte nog niet in zicht

Samenleving
door anp
dinsdag, 11 augustus 2026 om 17:35
anp110826140 1
DEN HAAG (ANP) - De afvoer van de Rijn is met 615 kubieke meter per seconde "lager dan ooit gemeten", meldt Rijkswaterstaat (RWS) in de wekelijkse droogtemonitor. Ook de afvoer van de Maas is laag, grondwaterstanden zijn op de meeste plaatsen laag tot extreem laag en het waterpeil van het IJsselmeer daalt. "Het einde van de droogte is niet in zicht", aldus Rijkswaterstaat.
Zowel in Nederland als in de stroomgebieden van de grote rivieren wordt de komende week warm weer voorspeld zonder neerslag "van betekenis". Het landelijke neerslagtekort zal daardoor naar verwachting oplopen tot zo'n 300 millimeter. In sommige regio's is het neerslagtekort nu al meer dan 400 millimeter. "Voor herstel van watersystemen, normale rivierafvoeren en grondwaterstanden zal langdurig een flinke hoeveelheid neerslag (meer dan gemiddeld) in de stroomgebieden nodig zijn." De lage rivierafvoeren kunnen tot in december aanhouden, verwacht RWS.
De maatregelen om water vast te houden en te verdelen, raken volgens RWS op. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling en het Managementteam Watertekorten kijken daarom "nadrukkelijk" vooruit. Voor meerdere aspecten, zoals toenemende verzilting en dalende IJsselmeerpeilen, worden scenario's uitgewerkt "zodat er tijdig gehandeld kan worden door de waterbeheerders en andere sectoren". De drinkwatervoorziening is vooralsnog op orde.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image

De Noordzee kookt: krijgen we een druipnatte herfst?

shutterstock_620406839

De helft van de 65-plussers heeft minder dan 35.600 euro gespaard

shutterstock_2722270785

Er staat een grote pandemie te gebeuren in de vorm van antimicrobiële resistentie

245937228_m

Borsten of billen: wat vinden mannen aantrekkelijker?

209619510_m

Er is één sport waardoor je echt beter gaat slapen

181669085_m

Te mooi om waar te zijn: Staat er ineens 5.000 euro extra op je rekening? Trap niet in deze witwas-truc, volg deze stappen

Loading