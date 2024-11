Wennemars opgelucht met plaatsing 1500 meter ondanks knieblessure

HEERENVEEN (ANP) - Joep Wennemars voelde de opluchting nadat hij zich na de mislukte 500 meter van vrijdag wel had gekwalificeerd voor de wereldbeker op de 1500 meter. De 22-jarige schaatser van Team Essent werd op het kwalificatietoernooi in Heerenveen tweede achter ploeggenoot Tijmen Snel. "Conditioneel ben ik heel erg in orde, ondanks mijn blessure", zei hij.

Wennemars werd half september nog geopereerd aan een scheurtje in een meniscus. Enkele weken later trainde hij alweer op het ijs. "Je hoopt te kunnen vertrouwen op al het werk dat we de afgelopen jaren en afgelopen zomer hebben gedaan en dat je op instinct weer goed gaat rijden. Ik had er best vertrouwen in, maar dat spatte vrijdag uiteen", zei hij over de 500 meter waarin hij ver van de top 5 bleef.

Door zijn knie lukken krachtsexplosies nog niet zo goed, zei Wennemars. "Als je echt hard wilt schaatsen, moeten dingen kloppen. Maar dat gaat wel komen. Ik ben blij dat mijn vaardigheden me vandaag niet in de steek hebben gelaten. Ik heb 3,5 nette rondjes gereden, alleen het laatste stuk was matig."