Orkaan Erin nadert Bahama's en dreigt in kracht toe te nemen

MIAMI (ANP/AFP) - Orkaan Erin neemt de komende dagen waarschijnlijk weer in kracht toe nu hij de Bahama's nadert. Het Caribisch gebied wordt al geteisterd door harde wind en zware regenval, die mogelijk tot overstromingen en aardverschuivingen leiden, waarschuwt de Amerikaanse weerdienst.

In Puerto Rico, een Amerikaans grondgebied dat in 2017 werd getroffen door orkaan Maria, zitten meer dan 150.000 inwoners al zonder stroom vanwege Erin.

De eerste orkaan van het seizoen boven de Noord-Atlantische Oceaan werd zaterdag sterker en bereikte een maximale kracht van categorie 5, wat volgens het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC) gelijkstaat aan 'catastrofaal'. Daarna nam de windsnelheid af en werd de orkaan afgeschaald naar categorie 3.

Zondag waarschuwde het NHC echter dat "Erin de komende dagen waarschijnlijk weer sterker wordt". Daarom heeft de dienst een "tropischestormwaarschuwing" afgegeven voor de zuidoostelijke Bahama's, nabij de kust van de Amerikaanse staat Florida.