ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Orkaan Erin nadert Bahama's en dreigt in kracht toe te nemen

Samenleving
door anp
zondag, 17 augustus 2025 om 22:30
anp170825115 1
MIAMI (ANP/AFP) - Orkaan Erin neemt de komende dagen waarschijnlijk weer in kracht toe nu hij de Bahama's nadert. Het Caribisch gebied wordt al geteisterd door harde wind en zware regenval, die mogelijk tot overstromingen en aardverschuivingen leiden, waarschuwt de Amerikaanse weerdienst.
In Puerto Rico, een Amerikaans grondgebied dat in 2017 werd getroffen door orkaan Maria, zitten meer dan 150.000 inwoners al zonder stroom vanwege Erin.
De eerste orkaan van het seizoen boven de Noord-Atlantische Oceaan werd zaterdag sterker en bereikte een maximale kracht van categorie 5, wat volgens het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC) gelijkstaat aan 'catastrofaal'. Daarna nam de windsnelheid af en werd de orkaan afgeschaald naar categorie 3.
Zondag waarschuwde het NHC echter dat "Erin de komende dagen waarschijnlijk weer sterker wordt". Daarom heeft de dienst een "tropischestormwaarschuwing" afgegeven voor de zuidoostelijke Bahama's, nabij de kust van de Amerikaanse staat Florida.
Vorig artikel

Nederlander omgekomen bij deltavliegerongeluk in de Franse Alpen

Volgend artikel

Zes Nederlandse tennissers in kwalificaties US Open

POPULAIR NIEUWS

206036761 l 1

4 tips om te leren genieten van eenzaamheid

ANP-532996072

Oproer op X over de miljarden van Timmermans. Is Timmermans corrupt?

ANP-523163965

Ondanks superslimme AI hebben robots nog altijd één groot probleem

ANP-533474339

Verstopt onder camper: 16-jarige veroorzaker dodelijk ongeval (4 doden) in Kürten vlucht na crash

241888545_l

Waar in Europa is de belastingdruk het hoogst? En waar het laagst?

ANP-530043179

Er is een verrassend makkelijke manier om microplastics uit je drinkwater te halen