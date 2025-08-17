ECONOMIE
Zes Nederlandse tennissers in kwalificaties US Open

Sport
door anp
zondag, 17 augustus 2025 om 22:50
anp170825117 1
NEW YORK (ANP) - Aan de kwalificaties voor de US Open die maandag in New York beginnen, nemen zes Nederlandse tennissers deel. Bij de vrouwen kunnen Arianne Hartono en Anouk Koevermans elkaar treffen in de tweede ronde. Hartono moet dan eerst winnen van de Mexicaanse Ana Sofia Sánchez. Koevermans opent haar poging het hoofdschema te halen van het vierde grandslamtoernooi van dit jaar tegen de Australische Olivia Gadecki.
Arantxa Rus neemt het op tegen de Spaanse Carlota Martínez Cirez, terwijl Eva Vedder de Amerikaanse Ayana Akli lootte.
Bij de mannen treft Jesper de Jong in de eerste kwalificatieronde de Litouwer Vilius Gaubas. Guy den Ouden lootte een Colombiaan: Daniel Elahi Galan.
Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Suzan Lamens zijn rechtstreeks toegelaten tot de US Open.
