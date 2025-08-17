Amsterdamse Oranjesluizen klaar voor topdrukte tijdens SAIL

AMSTERDAM (ANP) - Bij de Oranjesluizen in het IJ bij Amsterdam wordt komende week topdrukte verwacht. Tijdens SAIL passeren er naar verwachting zo'n 10.000 schepen de doorgang tussen het IJmeer/Markermeer en het IJ. Rijkswaterstaat (RWS) zet daarom extra mensen in om ervoor te zorgen dat het scheepvaartverkeer er veilig en vlot door kan, laat een woordvoerder weten.

Tijdens SAIL komen er veel schepen vanuit het binnenland en het IJsselmeergebied richting Amsterdam. Het merendeel moet via de sluis naar het IJ. Tijdens de vorige editie van SAIL kwamen er op de piekmomenten rond de 2000 boten per dag doorheen. De woordvoerder denkt dat dat er nu nog wel eens meer kunnen zijn. "Hoeveel dat er dit jaar precies worden, kunnen we niet voorspellen, maar het zouden er zomaar eens meer kunnen zijn. Het weer lijkt mee te zitten en meer mensen zijn tegenwoordig in het bezit van een boot." Normaal gesproken komen er dagelijks gemiddeld ongeveer driehonderd schepen door de sluis.

RWS heeft daarom extra mensen paraat die het scheepvaartverkeer begeleiden vanuit de verkeerspost op de kade, voor het bedienen van de sluizen en voor de patrouillevaartuigen. In de sluizen werken alle beschikbare stewards de komende dagen om schippers waar nodig te helpen en er samen met de sluisoperators - die contact hebben met de boten - voor te zorgen dat alles soepel verloopt.

Beroepsvaart

Naast de doorgang bij de Oranjesluizen zorgt RWS er tijdens SAIL onder meer ook voor dat de vaarroutes voor de beroepsvaart vrij blijven. De vrachtschepen en passagiersvaart gaan namelijk door, zegt de woordvoerder. "We kijken per situatie of binnenvaart gewoon tussen het andere publiek en de zeilschepen door kan varen, of dat dit onder begeleiding moet. Dat laatste noemen we konvooivaart: we begeleiden de binnenvaartschepen dan in een soort treintje door het evenement heen."

De tiende editie van het nautische evenement begint woensdag en duurt tot en met zondag. De organisatie rekent op tussen de 2,3 en 2,5 miljoen bezoekers, die de vele schepen vanuit de hele wereld komen bekijken.