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Orkaan Isaias komt aan land in Florida

Samenleving
door anp
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DESTIN (ANP) - Orkaan Isaias is rond 20.30 uur (lokale tijd) aan land gekomen nabij de stad Destin in Florida, meldt de Amerikaanse National Weather Service (NWS) in een update op X. Het was op dat moment 03.30 uur Nederlandse tijd. De weerdienst waarschuwt voor levensgevaarlijke overstromingen, zowel langs de kust als verder landinwaarts.
Isaias kwam aan land als een orkaan van de tweede categorie met aanhoudende windsnelheden tot 165 kilometer per uur. De weerdienst gaf eerder vrijdag een zeldzame windwaarschuwing af voor het deel van de kust waar de orkaan aan zou komen en riep inwoners op te handelen alsof er een tornadowaarschuwing gold.
Isaias is de eerste orkaan die het Amerikaanse vasteland treft sinds orkaan Milton, vrijdag exact twee jaar geleden.
Meer dan een half miljoen Amerikanen zitten zonder stroom door orkaan Isaias, meldt CNN op basis van de website Poweroutages. Het gaat om meer dan 334.000 huishoudens in Florida, 160.000 in Alabama, 9000 in Georgia, 2000 in Mississippi en 2800 in Louisiana.
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