ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Orkaan Melissa bereikt Jamaica, grote schade gemeld

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 18:10
anp281025195 1
ST. ELIZABETH (ANP) - Orkaan Melissa is aan land gegaan in Jamaica, meldt The Jamaican Observer op basis van de meteorologische dienst van de eilandstaat. Dat gebeurde rond 11.00 uur lokale tijd (17.00 uur Nederlandse tijd). Onder meer het kantoor van Jamaica Public Service, een energieleverancier, zou volgens dat medium compleet zijn vernield door de orkaan van de zwaarste categorie. Zeker 35 procent van de klanten van de dienst zou zonder stroom zitten.
Dezelfde meteorologische dienst sprak eerder al van mogelijk "de storm van de eeuw", als Melissa niet zou afzwakken.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-403573021 (1)

Dit zijn de belangrijkste redenen waarom vrouwen vreemdgaan (het draait lang niet altijd om seks)

shutterstock_2383005665

Zo herken je hoogbegaafdheid bij jonge kinderen: de vroege signalen

anp281025168 1

Slotpeilingen: fors verlies voor PVV en verder is het ongekend spannend

102889542_m

Als je dit eet slaap je dezelfde avond al beter

ANP-540532428

Zien: Prinses Amalia en Máxima swingen de pan uit bij optreden Yves Berende

ANP-478603338

Frankrijk krijgt als eerste land ter wereld roze kentekens

Loading