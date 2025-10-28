Orkaan Melissa bereikt Jamaica, grote schade gemeld

ST. ELIZABETH (ANP) - Orkaan Melissa is aan land gegaan in Jamaica, meldt The Jamaican Observer op basis van de meteorologische dienst van de eilandstaat. Dat gebeurde rond 11.00 uur lokale tijd (17.00 uur Nederlandse tijd). Onder meer het kantoor van Jamaica Public Service, een energieleverancier, zou volgens dat medium compleet zijn vernield door de orkaan van de zwaarste categorie. Zeker 35 procent van de klanten van de dienst zou zonder stroom zitten.

Dezelfde meteorologische dienst sprak eerder al van mogelijk "de storm van de eeuw", als Melissa niet zou afzwakken.