Orkaan Melissa in kracht toegenomen tot zwaarste categorie

KINGSTON (ANP/AFP) - Orkaan Melissa is in kracht toegenomen tot de vijfde en zwaarste categorie, met windsnelheden tot 260 kilometer per uur. Het Amerikaanse Nationaal Orkaancentrum (NHC) waarschuwt voor "catastrofale overstromingen" in Jamaica, nog voor de orkaan het Caribische eiland bereikt.

Volgens het NHC verslechteren de omstandigheden in Jamaica de komende uren "echt heel snel". "Blijf waar je bent", waarschuwt adjunct-directeur Jamie Rhome. De orkaan komt maandagavond of dinsdagochtend lokale tijd aan land, waarna hij richting Cuba trekt. Melissa verplaatst zich langzaam, waardoor gebieden lang last kunnen hebben van de zware omstandigheden.

De overheid van Jamaica heeft inwoners massaal opgeroepen te evacueren. De orkaan veroorzaakt naar verwachting overstromingen, aardverschuivingen en stormvloeden.

Orkanen worden ingedeeld volgens de Saffir-Simpsonschaal. Een orkaan van de vijfde categorie kan catastrofale schade veroorzaken.