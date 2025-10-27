Komt er deze donderdag een einde aan de handelsoorlog tussen China en de VS? “Wat zijn we er eigenlijk mee opgeschoten?”

De afgelopen maanden heeft Donald Trump nogal om zich heen geslagen op het economische wereldtoneel. Door het dreigen en daadwerkelijk opschroeven van handelstarieven schudde de financiële wereld op zijn grondvesten. Ondernemers hebben geen idee meer waar ze aan toe zijn. Nu lijkt Trump bereid een deal te sluiten met China . Wat zijn we er eigenlijk mee opgeschoten?

De spanning rond de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China lijkt eindelijk te verdwijnen. Volgens BNR’s huiseconoom Han de Jong is de kans groot dat beide landen donderdag een akkoord tekenen. “Bessent – de Amerikaanse minister van Financiën – maakt eigenlijk geen voorbehoud meer, dus het zou heel vreemd zijn als er niets wordt getekend,” zegt hij. Maar de inhoud van de deal stelt flink teleur.

Terug naar status quo

De overeenkomst, waarvan de hoofdlijnen inmiddels bekend zijn, draait vooral eerdere sancties terug. Zo schort China de exportrestricties op voor zeldzame aardmetalen voor een jaar en hervat het land de import van Amerikaanse soja. De VS op hun beurt verlagen enkele importheffingen op Chinese producten en zien af van een geplande verhoging van 100 procent. Ook zijn er afspraken over het beperken van grondstoffen die worden gebruikt voor de productie van fentanyl, een zware en verslavende pijnstiller.

Toch voelt het volgens De Jong meer als het herstellen van de status quo dan als vooruitgang. “Dan vraag je je af wat we met die hele handelsoorlog eigenlijk zijn opgeschoten. Het antwoord lijkt: vrij weinig.”

Rust op de markten

Toch is er volgens De Jong één duidelijk voordeel: rust op de financiële markten. “Het belangrijkste is dat de onzekerheid nu hopelijk weg is, dat is heel belangrijk,” zegt hij. “We moeten niet vergeten: het gaat om de twee grootste economieën ter wereld. Een voortzetting van de handelsoorlog zou voor beide slecht zijn, en dus voor de wereldeconomie als geheel.”

Internationaal econoom Steven Brakman benadrukt dat China strategisch sterker staat, mede door zijn greep op de markt voor zeldzame aardmetalen. Toch nuanceert De Jong dat beeld. “China heeft die sterke troef, maar de Amerikaanse markt is nog steeds de belangrijkste afzetmarkt voor China. Voor de VS staat China pas op de vierde plaats, na Mexico, Canada en de EU. Wie dus écht de bovenliggende partij is, is onduidelijk.”

Centrale banken in de schijnwerpers

Terwijl de wereld naar het handelsakkoord kijkt, richten beleggers hun aandacht ook op de rentebesluiten van centrale banken. De Jong verwacht dat de Amerikaanse Federal Reserve de rente mogelijk verlaagt. “De arbeidsmarkt verzwakt en de Fed heeft een duaal mandaat: prijsstabiliteit én maximale werkgelegenheid,” zegt hij.

In Europa blijft de rente waarschijnlijk gelijk. “De economie groeit gematigd, de inflatie ligt rond de doelstelling en het huidige renteniveau is min of meer neutraal,” aldus De Jong. Maar volgens hem wordt het vooral interessant wat ECB-president Christine Lagarde zegt over de inflatievooruitzichten.