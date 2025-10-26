Sinner verslaat Zverev in Wenen en wint vierde titel van dit jaar

WENEN (ANP) - Tennisser Jannik Sinner heeft het ATP-toernooi van Wenen gewonnen. De nummer 2 van de wereld uit Italië versloeg de mondiale nummer 3 Alexander Zverev, net als eerder dit jaar in de finale van de Australian Open. In de Oostenrijkse hoofdstad werd het 3-6 6-3 7-5.

Sinner (24) bleef tot aan de finale zonder setverlies, maar had het in de eerste set lastig tegen de Duitser. Bij een stand van 1-2 benutte Zverev zijn tweede breakpoint, kwam op 1-3 en trok zo de set naar zich toe. In de tweede set wist Sinner zich te herpakken met betere services. De beslissing viel in een spannende derde set met fraaie rally's waarin de Italiaan zijn vierde titel van het jaar veiligstelde.

De viervoudig grandslamkampioen schreef eerder deze maand het tennistoernooi in Beijing op zijn naam door af te rekenen met de 19-jarige Amerikaan Learner Tien. Ook was Sinner deze zomer de beste op Wimbledon.